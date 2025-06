„Dziedzictwo” odcinek 594. Aynur nie daruje Nanie zniewagi! Niecny plan Yagmur się powiedzie! Trzyma Alego w szachu [STRESZCZENIE ODCINKA]

Duygu wyjawia Volkanowi, że Yagmur zaaranżowała włamanie i doprowadziła do zaginięcia jej mamy. Przyjaciel zaleca jej szczerą rozmowę z Alim. Duygu w końcu postanawia wyznać ukochanemu, dlaczego go porzuciła. Yagmur, która słyszy ich rozmowę, robi wszystko, by storpedować plan Duygu. Rzuca na Duygu podłe oskarżenia i trzyma Alego w szachu!