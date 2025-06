„Dziedzictwo” odcinek 596. Aynur i Yagmur osiągają wyżyny podłości! Lekarka wymyśliła sposób, by zniewolić Alego [STRESZCZENIE ODCINKA]

Yagmur prosi Alego o pomoc w wymianie zamka do drzwi. To część jej planu. Gdy mężczyzna zostaje na obiedzie, Yagmur dodaje do wody Alego lek odurzający, by zwabić go do łóżka. Volkan nie rozumie, dlaczego Duygu nie dała Alemu listu. Mężczyzna nie wie, że Yagmur prosiła ją o dyskrecję w kwestii swojej rzekomej ciąży. Ich rozmowę niechcący słyszy Czarna. Teraz i ona wie, że Duygu porzuciła Alego z powodu niepłodności.