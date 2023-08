„Emanet”. Sıla Türkoğlu to jedna z najpiękniejszych tureckich aktorek? Zobacz zdjęcia! Te kadry zdecydowanie to potwierdzają! Magdalena Bohdanowicz

Sıla Türkoğlu to turecka piękność, którą znają także i polscy widzowie. To zasługa serialu „Emanet” (pol. „Dziedzictwo” - przyp. red.), w którym gra jedną z głównych ról, Seher. Dla niej to jednak przeszłość - nie jest bowiem tajemnicą, że odeszła z produkcji przed 3. sezonem, aktualnie emitowanym w Turcji. Co u niej słychać i co publikuje w sieci? Zobacz!