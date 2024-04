„Emanet”. Oğuz Yağcı, czyli serialowy Nedim! Co wiemy o aktorze, który wciela się w prawą rękę Yamana?

Kevser dorastała w biednej i skromnej okolicy. Pewnego dnia zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec. Po pewnym czasie Kevser traci męża i zostaje uwięziona w pozbawionej miłości rezydencji, razem ze swoim 5-letnim synem Yusufem. Kobieta nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Po pewnym czasie dochodzi do wypadku, w którym ginie Kevser. Jej synek utknął teraz w centrum rezydencji, przez co bardzo brakuje mu miłości i uczucia. Jego wujek Yaman jest potężnym, twardym i zimnym biznesmenem, który już dawno zamknął swoje serce dla wszystkich. Na łożu śmierci Kevser błaga swoją siostrę Seher, aby zaopiekowała się jej synem. Dziewczyna przenosi się do rezydencji potężnej rodziny, a między Seher i Yamanem powoli rodzi się uczucie - czytamy w opisie serialu.