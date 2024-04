„Emanet” odcinek 252-264. Co się wydarzy? Brudne sekrety İkbal wyjdą na jaw, ale to nic! Selim posunie się do najgorszej zagrywki! Redakcja Telemagazyn

Nadchodzące odcinki tureckiego serialu „Dziedzictwo” to niezły rollercoaster! Co się wydarzy w odcinkach 252-264 serialu „Emanet”? Brudne zagrywki İkbal ujrzą światło dzienne, ale to nic w porównaniu z tym, do czego posunie się Selim. Życie Seher i Yusufa będzie w śmiertelnym niebezpieczeństwie! Zobacz, co się wydarzy w kwietniu!