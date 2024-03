„Emanet”. Tak skończy İkbal, którą gra Gülay Özdem! Zobacz, co się wydarzy! Kto mieczem wojuje, od miecza ginie

„ Dziedzictwo ” codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 16:05 w TVP1!

O czym jest serial „Dziedzictwo”?

„Dziedzictwo” (oryg. „Emanet” - przyp. red.) to turecki serial, którego premiera w Turcji odbyła się w 2020 roku. Opowiada o losach Seher, siostrze tragicznie zmarłej Kevser, która pozostawia pod jej opieką synka Yusufa. Malcem zajmuje się także jego wuj, Yaman. Seher na prośbę umierającej siostry przenosi się do rezydencji rodziny, a między nią a zimnym pozornie biznesmenem rodzi się uczucie.

Jak skończy İkbal w „Emanet”?

Jedną z budzących największe emocje są dwie ostatnie z listy powyżej - İkbal i Zuhal. To siostry - starsza İkbal jest żoną Ziyi, brata Yamana. Ma ona sporo na sumieniu, a widzowie oglądający telenowelę od początku dobrze wiedzą, że to właśnie ona jest odpowiedzialna za śmierć Kevser, siostry Seher. Makiaweliczne usposobienie ma także jej młodsza siostrzyczka Zuhal. Obie nieźle dały do wiwatu Seher i Yamanowi!