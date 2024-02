„Emanet” odcinek 218-227. Tragicznie przerwane zaręczyny i zemsta Zuhal. İkbal zostanie porwana i gorzko pożałuje knucia! [CO SIĘ WYDARZY]

„ Dziedzictwo ” codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 16:05 w TVP1!

Luty i marzec w serialu „Emanet” to spora dawka emocji. Choć na jaw wyszło, że rzekome dowody na nieuczciwość Seher to bujda na resorach, którą wymyśliła Zuhal, a ona sama trafiła za kraty, nie oznacza to, że nie będzie się działo! Przeciwnie - jej nienawiść, która ją wypełnia, nada rytm zdarzeniom. Niestety czekają nas również rozdzierająco smutne wydarzenia z udziałem Kiraz i komisarza Alego.

Zobacz, co się wydarzy w kolejnych odcinkach - zdjęcia i szczegółowe streszczenia publikujemy w galerii!