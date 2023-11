„Emanet”. Ślub Seher i Yamana. Tak wyglądała ceremonia, suknia ślubna Seher i dekoracje w rezydencji! Zobacz zdjęcia!

Oglądaj „

O czym jest serial „Dziedzictwo”?

„Dziedzictwo” (oryg. „Emanet” - przyp. red.) to turecki serial, którego premiera w Turcji odbyła się w 2020 roku. Fabuła kręci się wokół Seher, siostry tragicznie zmarłej Kevser. Zmarła pozostawia pod jej opieką synka Yusufa, jednak malcem zajmuje się także jego wuj, Yaman. Seher na prośbę umierającej siostry przenosi się do rezydencji rodziny, a między nią a zimnym pozornie biznesmenem rodzi się uczucie.

Obsada serialu „Emanet”. Kto jest kim?

Nadchodzące odcinki w serialu zdeterminują przygotowania ślubne i intrygi sióstr, by do wspomnianego nie dopuścić. To jednak się nie uda - plan otrucia Seher przez Zuhal udaremni sama İkbal. Próżne będą również wysiłki sióstr, by Seher oczernić i sprawić, by Yaman nią wzgardził.

To się oczywiście nie uda, a do ślubu dojdzie! Poprzedziły je tradycyjne zaręczyny, o których więcej przeczytasz >>TUTAJ<<.

W galerii poniżej publikujemy masę zdjęć z tych wyjątkowych odcinków. Zobaczcie, jak Seher wyglądała w sukni ślubnej. To po prostu trzeba zobaczyć, bo nie sposób tego piękna opisać!