„Emanet”. Tak wyglądał turecki wieczór panieński Seher! Towarzyszyła jej Kiraz, Neslihan, Adalet, Nadire i Sułtan!

Oglądaj „

Nadchodzące odcinki w serialu zdeterminują przygotowania ślubne i intrygi sióstr, by do wspomnianego nie dopuścić. To jednak się nie uda - plan otrucia Seher przez Zuhal udaremni sama İkbal. Próżne będą również wysiłki sióstr, by Seher oczernić i sprawić, by Yaman nią wzgardził.