Barbara Bursztynowicz w nowym sezonie „Szpitala św. Anny”! Kogo zagra dawna gwiazda „Klanu”?

W nowym sezonie dowiemy się również dokąd doprowadzi Kaję Piotrowską (Ada Szczepaniak) wojna z kolegą po fachu, doktorem Wrońskim. Czy Zyta Orłowicz (Jolanta Fraszyńska), która niespodziewanie zyskała rodzinę, zyska też miłość? Do Marty Galicy (Klaudia Koścista) wprowadzi się były narzeczony, jak wpłynie to na jej relację z Tomkiem? Kaśka Hajduk (Joanna Liszowska) stanie przed wyzwaniem zachowania profesjonalizmu, pracując ramię w ramię z Darią Bursztyn - kobietą, która rozbiła jej rodzinę. Natomiast Zosia Konecka (Julia Kamińska) sfinalizuje wyjazd na prestiżowy staż do Berlina. Czy raz na zawsze zniknie ze Szpitala św. Anny?