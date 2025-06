Adam jest ojcem 3 dzieci. Z żoną rozstał się 10 lat temu, ale do dziś ma do niej duży szacunek, ponieważ poświęciła dużo czasu i siły dla ich potomstwa. Jednak on nie czuł od niej takiego wsparcia, jakiego oczekiwał, szczególnie w trudniejszych momentach, np. kiedy był chory lub po wypadku.