„Chłopaki do wzięcia”. Gumiś w końcu znalazł miłość! Jego ukochana zachwyca urodą!

Widzom programu „Chłopaki do wzięcia” z pewnością nie trzeba przedstawiać Łukasza, popularnie nazywanego „Gumisiem”. Wówczas 33-letni mężczyzna występował ze swoimi rodzicami w pierwszych sezonach programu, starając się znaleźć tą jedyną. Po pewnym czasie szczęście się do niego uśmiechnęło i nawiązał obiecującą relację z niejaką Asią, która przez pewien czas również występowała z nim w programie. Mimo iż doszło już nawet do zaręczyn pary, to ostatecznie ich związek nie przetrwał próby czasu.