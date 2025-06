Agata Duda zaszalała na koniec kadencji! W tak odważnej kreacji jeszcze jej nie widziano

Tegoroczna kampania w wyborach prezydenckich to już przeszłość. Zwycięzcą został Karol Nawrocki i to on przez kolejnych 5 lat będzie pełnił urząd Prezydenta Polski. Zwycięstwo obywatelskiego kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość oznacza, że w roli Pierwszej Damy zobaczymy jego żonę Martę Nawrocką, która razem z rodziną aktywnie wspierała go w całej wyborczej kampanii.