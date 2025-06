Karol Weksler, chcąc wzmocnić uszczuplony zespół, zatrudnia nową pracownicę. Szybko okazuje się, że nie dla wszystkich jest ona taka zupełnie nowa… Między Arturem a nową pracownicą Wekslera co chwilę dochodzi do spięć. Okazuje się, że para ma bujną przeszłość, a dawne żale między nimi nie wygasły. Podobnie jak chemia i przyciąganie… Tymczasem Kacper w końcu przejrzał na oczy. Dochodzi do niego, jak bardzo mylił się co do swojej matki i jak zawiódł Marysię, nie dając wiary jej słowom. Postanawia wynagrodzić to ukochanej w szczególny sposób. Wenerski zaczyna sobie uświadamiać, że Radek może być jego jedyną szansą na powrót do zdrowia. Problem w tym, że panowie się serdecznie nie znoszą. I że Radek właśnie złożył wypowiedzenie. Tymczasem chora na białaczkę Angelika dostaje przykre wieści. Chemia nie przyniosła rezultatów, czeka ją przeszczep szpiku. Dziewczyna ma dość leczenia, chce iść na imprezę, którą organizuje Filip. Ten odmawia, wyjście ze szpitala byłoby dla Angeliki zabójcze. Zaproszenie dostaje natomiast Biały wraz z Mileną, tajemniczą dziewczyną, którą poznał podczas walk w King's Fitness. Ani Kamil, ani Filip nie zdają sobie sprawy, że Milena i Angelika to ta sama osoba…