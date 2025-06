Tak mieszka Małgorzata Mikusek z „Sanatorium miłości 7”. Jej dom to prawdziwe królestwo antyków!

Małgorzata Mikusek to jedna z uczestniczek ostatniej, 7. edycji „Sanatorium miłości”. Charyzmatyczna seniorka od prawie 40 lat mieszka we Włoszech, ale w sercu nadal ma Polskę i często przyjeżdża do ojczyzny oraz swojego mieszkania w Warszawie. W młodości pracowała jako tancerka estradowa, przebywała na kontrakcie w Japonii, a także odpowiadała za programy wieczorne podczas rejsów polskiego liniowca Stefan Batory.



Mikusek od trzech lat jest wdową, jej mąż był Włochem. Przez prawie 20 lat opiekowała się ukochanym, gdy chorował na Alzheimera i Parkinsona. Choć czasami było jej ciężko, towarzyszyła mężowi do ostatnich chwil życia. Ma dwóch dorosłych synów i jedną wnuczkę. Po śmierci małżonka z nikim się jeszcze nie spotykała. W końcu postanowiła, że jest gotowa, by poznać kogoś, z kim mogłaby się podzielić swoją samotnością. Chciałaby spotkać Polaka – mężczyznę szczupłego, wysportowanego, miłego i dobrego. Niestety w „Sanatorium miłości” nie udało się znaleźć upragnionej miłości.