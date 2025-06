Oto wszystkie kobiety Marcina Hakiela. Katarzyna Cichopek nie była jego pierwszą głośną miłością...

Choć życie uczuciowe Marcina Hakiela jest dziś postrzegane głównie przez pryzmat jego małżeństwa z Katarzyną Cichopek i obecnego związku z Dominiką Serowińską, to mało kto wie, nim tancerz poznał swoją byłą żonę na planie 2. edycji „Tańca z gwiazdami”, przez kilka lat był związany ze znaną tancerką Magdaleną Soszyńską, która podobnie jak on, również występowała w tanecznym show dla gwiazd.

Bardzo długo byłem z Magdą, z którą też tańczyłem. W sumie tyle czasu spędzaliśmy na parkiecie - powiedział Marcin Hakiel w rozmowie z Żurnalistą, cytowany przez serwis kobieta.wp.pl.

Zarówno Marcin Hakiel, jak i Magdalena Soszyńska pochodzili z Trójmiasta. Później para postanowiła przenieść się do stolicy, gdzie wynajmowała razem mieszkanie. Po pewnym czasie ich związek jednak przeszedł do przeszłości, co się zbiegło mniej więcej w czasie początku ich przygody w „Tańcu z gwiazdami”.