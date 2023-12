Oto wszystkie żony Jacka Borkowskiego! Z kim w przeszłości wiązał się gwiazdor „Klanu”?

Oto wszystkie żony Jacka Borkowskiego

ZOBACZ ZDJĘCIA

Jacek Borkowski to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Popularny aktor i wokalista już od wielu lat cieszy się ogromną rozpoznawalnością. Wszystko zaczęło się w roku 1997 roku, kiedy to Jacek Borkowski wcielił się w rolę psychologa Piotra Rafalskiego w serialu „Klan”, za co widzowie uwielbiają go do dzisiaj!

Nie jest tajemnicą, że o Jacku Borkowskim często mówi się nie tylko w kontekście jego aktorskiej kariery, ale także jego burzliwego życia miłosnego. Gwiazdor „Klanu” w ciągu swojej kariery zdążył się czterokrotnie ożenić! Z kim aktor stawał na ślubnym kobiercu?

Pierwszą żoną Jacka Borkowskiego była Elżbieta Jasińska, z którą ożenił się zaraz po tym, jak ukończył studia na Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie w 1980 roku. Ich małżeństwo nie przetrwało jednak zbyt długo. Mimo to para rozstała się w zgodzie. Choć rozwód cywilny przeszedł dość sprawnie, to Elżbiecie Jasińskiej bardzo zależało na tym, aby dostać również rozwód kościelny. Swego czasu aktor ujawnił, że aby uzyskać rozwód kościelny z pierwszą żoną, uciekł się do kłamstwa.