Jacek Borkowski ma piękną córkę! Karolina Borkowska zachwycała w „Na dobre i na złe”! Jak wygląda dzisiaj?

„Na dobre i na złe” to serial kultowy

„Na dobre i na złe” to serial, którego raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Produkcja nadawana jest od 1999 roku i ma liczne grono fanów, którzy pokochali lekarzy z Leśnej Góry. Jednak dzisiejsze odcinki „Na dobre i na złe” w zasadzie niczym nie przypominają epizodów sprzed lat, za którymi najwierniejsi widzowie tęsknią do dzisiaj. Ech, to były czasy, gdy głównymi bohaterami serialu byli Zosia, Jakub i Bruno!

Karolina Borkowska w „Na dobre i na złe”

Gdy rozpoczynała się emisja „Na dobre i na złe”, w obsadzie serialu znalazła się Karolina Borkowska, która prywatnie jest córką aktora Jacka Borkowskiego. Zdolna nastolatka wcielała się w Agnieszkę Walicką, córkę Bruna, która przysparzała wielu problemów rodzicielskich lekarzowi. Borkowska w obsadzie serialu pojawiała się do 2005 roku, gdy postanowiła rozstać się z rolą, co wielu widzów zasmuciło. Warto zauważyć, że chociaż Karolina Borkowska grała w „Na dobre i na złe” postać z drugiego planu, to fani produkcji pamiętają tę bohaterkę oraz aktorkę do dzisiaj!