Maja Klajda najpiękniejszą Europejką! II Wicemiss Świata bryluje na salonach!

Ta przygoda nauczyła mnie, że warto skupiać się na tym, na co mamy wpływ, a nie na tym, czego nie możemy kontrolować. Wiara i ciężka praca naprawdę potrafią zdziałać cuda. Udział w konkursie to nie tylko zdjęcia i zgrupowania – to nieustanna praca. Zdobyłam mnóstwo doświadczeń. Muszę przyznać, że nie spodziewałam się tylu wyróżnień. Teraz reprezentuję Europę i chyba to dla mnie najważniejsze – wróciłam z pełną głową pomysłów do realizacji. Miss Polonia i Miss Europy to ogromna platforma do działań charytatywnych i społecznych, nie tylko w Polsce – dodała.