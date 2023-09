Alexi Lubomirski - fotograf i książę z polskiego rodu. Przed jego obiektywem stały sławy Hollywood i brytyjska rodzina królewska Magdalena Bohdanowicz

Choć tytułów szlacheckich w Polsce nie używa się od wielu dekad, sentyment do arystokracji jest wciąż żywy. Na pytanie o polskich arystokratów, wielu w pierwszym skojarzeniu wymieni Beatę Tyszkiewicz czy Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego. To niejedyny Lubomirski znany w świecie kultury. Alexi Lubomirski to słynny fotograf, który jest także... polskim księciem!