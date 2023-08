Alicja Ostrouch zakochana! Gwiazda „Love Island. Wyspa miłości 7” pochwaliła się nowym partnerem! Karol Gawryś

Choć Alicji Ostrouch nie udało się znaleźć miłości w „Love Island. Wyspa miłości 7”, to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dziś Alicja jest szczęśliwie zakochana, czym pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych. Jak wygląda jej nowy ukochany?