Ambasadorowie ostrzegają sułtana przed Farią! Mimo to, spotyka się z nią

„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” odcinek 87. w piątek, 22.09.2023, o godz. 11:00 w TVP Kobieta! - sprawdź

„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” - co się wydarzy w 87. odcinku?

W 87. odcinku serialu "Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murad IV" po przybyciu księżniczki Farii (Farah Zeynep Abdullah) do Konstantynopola, ambasadorowie Wenecji i Francji próbują przekonać sułtana, że przybyszka jest niebezpieczną morderczynią.

Sułtanka Kösem spotyka się z komendantami spahisów i obiecuje im, że otrzymają stanowiska, na których im zależy. Księżniczka Faria spotyka się z sułtanem. Przedstawia się i tłumaczy, że przybyła prosić o jego łaskę. Przyznaje się do zabicia papieskiego bratanka! Tłumaczy mu jednak, że zrobiła to, aby chronić swoją rodzinę. Murad jest ciekawy, gdzie Faria nauczyła się tak posługiwać mieczem. - Kiedy masz wokół siebie zdrajców, musisz to umieć. Ojciec zabiegał o to, abym umiała - wskazuje księżniczka.