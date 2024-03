Andrzej Krzywy ma przepiękną żonę! Lider De Mono i Anna Domańska już od 14 lat tworzą „włoską rodzinę”

Burzliwe życie uczuciowe Andrzeja Krzywego

Muzyk do tej pory dwukrotnie się żenił. Jego pierwszą żoną była Beata Szpigiel , z którą artysta doczekał się urodzonej w 1995 roku córki Aleksandry. Niestety po 15 latach pierwsze małżeństwo lidera De Mono się rozpadło i w 2006 roku oficjalnie przeszło do historii. Zapewne muzyk nie przypuszczał, że zaledwie po 4 latach od rozwodu z Beatą Szpigiel, znów będzie dane powiedzieć mu sakramentalne TAK.

Andrzej Krzywy to postać, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Urodzony 5 marca 1964 lider słynnej grupy De Mono od lat jest jednym z najpopularniejszych muzyków w naszyj kraju. O Andrzeju Krzywym sporo się mówi nie tylko w kontekście jego kolejnych muzycznych hitów, ale także życia prywatnego, w którym jak się okazuje swego czasu całkiem sporo się działo.

Kim jest druga żona Andrzeja Krzywego?

Niedługo potem, jak Andrzej Krzywy rozwiódł się z Beatą Szpigiel, w jego życiu pojawiła się piękna Anna Domańska . Para miała poznać się nad polskim morzem. Szybko okazało się, że wiele ich łączy - oboje mają za sobą nieudane związki, a także dzieci z poprzednich małżeństw. W 2010 roku zakochani wzięli ślub i do dziś tworzą oni zgodne i szczęśliwe małżeństwo.

Z Anią stworzyliśmy wspaniałą, patchworkową rodzinę i udane małżeństwo. Mamy fantastyczne dzieci. Żona ma dwoje, ja jedno, wszyscy się wspieramy. Jesteśmy włoską rodziną, krzyczymy i się godzimy. I to jest szczęście. Do tego kochamy zwierzęta. Może nie zawsze się zgadzam z Anią, ale ona ma serce jak autobus, mamy więc sześć kotów, trzy psy i dwa żółwie - wyznał swego czasu Andrzej Krzywy w wywiadzie z serwisem magazynvip.pl.

Lekarze powiedzieli, że to cud, że chodzi. Miała strzaskane całe biodro. Ułańska fantazja za młodu, wypadek motorowy, a właściwie dwa jednego dnia. Lekarze powiedzieli: „Dziewczyno, jesteś w zasadzie kaleką, siedź na d...ie i nic nie rób, bo każdy ruch spowoduje, że będzie jeszcze gorzej”. Cierpiała, codziennie rano praktycznie wstawała ze łzami w oczach, miała ogromny kłopot z chodzeniem - opowiadał muzyk w Fakcie.

Choć Andrzej Krzywy raczej stroni od przesadnego ujawniania szczegółów ze swojego życia prywatnego, to swego czasu niezwykle dużo mówiło się o drugiej żonie muzyka. Wszystko przez smutną historię, która wystawiła ich związek na poważną próbę. Mowa tutaj o wypadku ukochanej muzyka, który mógł się zakończyć trwałym kalectwem Anny, a nawet jej śmiercią.

Na szczęście zakochani wyszli z tej próby cało, a wypadek Anny tylko wzmocnił ich związek. Małżonka muzyka robiła wszystko by odzyskać swoje zdrowia i mogła w tym liczyć na swojego męża. Podobnie Andrzej Krzywy mógł zawsze liczyć na wsparcie ukochanej Anny. Można było się o tym przekonać m.in. podczas występu muzyka w piątej edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Anna wówczas mocno mu kibicowała i jak się okazało po czasie, wcale nie była zazdrosna o partnerki taneczne, ale... o sam taniec, którego bardzo pragnęła się nauczyć.