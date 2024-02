Andrzej Nejman pochwalił się piękną córką! Marta Nejman ma już 14 lat!

Andrzej Nejman jest uwielbiany przez widzów

Andrzej Nejman urodził się 5 listopada 1974 roku we Włocławku. Na ekranie zadebiutował już jako 10-latek w roli Felka Miecucha w miniserialu „Rozalka Olaboga” z 1984 roku. Praca przed kamerą tak mu się spodobało, że w aktorstwie widział swoją przyszłość. W 1997 ukończył Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i jeszcze w tym samym roku widzowie w całej Polsce poznali go jako Waldka Złotopolskiego w serialu „Złotopolscy” . Produkcja okazała się wielkim hitem, a widzowie pokochali Andrzeja Nejmana, który w serialu występował do 2008 roku.

Co po „Złotopolskich”?

Andrzej Nejman w „Złotopolskich” spędził długie lata, co zapewniło mu olbrzymią popularność. Aktor jednak nie chciał odcinać kuponów i szukał dla siebie nowych wyzwań. Tym był teatr. W 1998 roku Andrzej Nejman został aktorem Teatru Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego w Warszawie, którego od 2010 do 2023 był dyrektorem. Aktorzy i publiczność go kochali, a on sam miał nosa do dobrych spektakli, na które bilety sprzedawały się jak ciepłe bułeczki.