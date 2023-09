Andrzej Sołtysik z młodą żoną, piękna Edyta Zając i spektakularna Klaudia Halejcio. Tak bawiono się na Party Fashion Night 2023!

Czym jest Party Fashion Night?

Party Fashion Night to jedno z największych wydarzeń w branży modowej w Polsce. Jeżeli ktoś chce się liczyć w świecie show-biznesu, to obecność na imprezie jest wręcz obowiązkowa! To właśnie tutaj można poszaleć, czego najlepszym dowodem są chociażby stylizacje Heleny Englert czy Klaudii Halejcio, które są... dosyć osobliwe!