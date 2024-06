Ania Dąbrowska pochwaliła się dziećmi! Stanisław i Melania mocno wyrośli! Tak wyglądała premiera filmu „W głowie się nie mieści 2”

Ania Dąbrowska uwielbiana przez Polaków

Ania Dąbrowska urodziła się 7 stycznia 1981 roku w Chełmie. To polska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, która zyskała szerokie uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej kariera muzyczna rozpoczęła się w 2002 roku, kiedy to wzięła udział w pierwszej edycji programu „Idol”. Choć nie wygrała, jej talent został dostrzeżony, co zaowocowało kontraktem płytowym z wytwórnią BMG Poland. Debiutancki album Ani, „Samotność po zmierzchu”, wydany w 2004 roku, okazał się ogromnym sukcesem. Płyta zdobyła status platynowej, a single takie jak „Tego chciałam” i „Charlie, Charlie” stały się hitami. Muzyka Ani wyróżniała się oryginalnym brzmieniem, łączącym elementy popu, soulu i jazzu. Album zdobył wiele nagród, w tym Fryderyki za najlepszy album pop i debiut roku.