Anna Gzyra ma przystojnego męża. Mieli ślub jak z bajki! Przypominamy tę wyjątkową chwilę Redakcja Telemagazyn

Anna Gzyra to jedna z tych aktorek, których przedstawiać nie trzeba. Przed laty, jako Sylwia w „M jak miłość”, zdobyła sławę oraz ogromną sympatię widzów, którą cieszy się do dzisiaj. W życiu prywatnym Anna Gzyra jest szczęśliwą żoną i matką. Ma szalenie przystojnego męża, a my przypominamy ich wyjątkową chwilę, jaką bez wątpienia był ślub!