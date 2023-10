Anna i Grzegorz Bardowscy mają nowego członka rodziny. Na gwiazdy programu „Rolnik szuka żony” spadła lawina krytyki

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie wybrana rasa. Owa Figa to, jak przyznała jej nowa właścicielka w jednym z komentarzy, to cavapoo - mieszaniec powstały z połączenia Cavalier King Charles Spaniela i Pudla. Pod opublikowaną fotografią natychmiast zaroiło się od komentarzy. Większość krytykuje decyzję Bardowskich i podnosi argument, że propagują niebezpieczny dla zwierząt proceder (pisownia oryginalna):

Wszyscy pytają co za rasa, a ja zaryzykuje komentarzem choć pewnie szybko zostanie usunięty. To mieszanka dwóch różnych ras, która nie jest uznawana przez Międzynarodową Federacją Kynologiczną FCI. Zwierzęta dopuszczone do rozrodu to psy przebadane, posiadające uprawnienia hodowlane- których nie dostaje się z automatu będąc psem danej rasy. Kupując mieszankę ras masz loterie czy pies jest zdrowy, czy jest obciążany chorobami genetycznymi. Nie jest to kontrolowane w żaden sposób. Krzyżówka psów, rasą nie jest, a kupno psa z miejsc które rozmnażają je, jest bardzo ryzykowne. Łączenie ras ze względu na wygląd, bez badań, bez odpowiedniego doboru rodziców. Zdrowie psa, a także zdrowie suczki która te szczenięta rodzi jest proprytetem. Czy słodki wygląd psa jest tego warty, odpowiedź pozostawiam czytającym ten komentarz.