Anna Jurksztowicz zachwyciła podczas „Biesiady serialowo-filmowej”! Zobaczcie, jak się bawiono!

Polacy kochają piosenki z polskich seriali

Polskie seriale i filmy to nieprzebrana skarbnica przebojów! Aby ją zgłębić, przenieśliśmy się na błonia Pałacu i Folwarku w Łochowie nad malowniczą rzekę Liwiec. Tu właśnie tu zawitała ekipa „Polskich biesiad” – jedynej w swoim rodzaju, przebojowej produkcji TVP, która co tydzień do wspólnej zabawy porywa miliony widzów z całej Polski.

To tam bawiono się przy muzycznych evergreenach, którym popularność przyniosły filmowe i serialowe produkcje. „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Jak przygoda, to tylko w Warszawie”, „Wojna domowa”, „Czterdzieści lat minęło”, „Ada, to nie wypada”, „Uciekaj moje serce” – to m.in. to wszystko wspólnie zaśpiewano. Razem z widzami Dwójki bawiły się gwiazdy sceny i szklanego ekranu: Halina Mlynkowa, Anna Jurksztowicz, Olga Szomańska, Janek Traczyk, Tadeusz Seibert, Tomek Szczepanik i grupa Pectus.