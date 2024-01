Anna Mrozowska już tak nie wygląda! Gwiazda „Barw szczęścia” zaskoczyła totalną przemianą!

Kim jest Anna Mrozowska?

W kolejnych latach Anna Mrozowska zagrała w takich produkcjach, jak m.in. „Syn królowej śniegu”, „Miasto skarbów”, „Supernowa” czy „Ja teraz kłamię”. W 2018 roku dołączyła do obsady „Barw szczęścia”, kreując Renatę. W 2020 roku pojawiła się, jako Zosia, w serialu „Ludzie i bogowie” i zachwyciła widzów swoim talentem.

W 2021 roku Anna Mrozowska zagrała w filmach „The End” oraz „Na chwilę, na zawsze”, natomiast rok 2022 przyniósł serial „Wotum nieufności” na podstawie powieści Remigiusza Mroza, gdzie Mrozowska stworzyła jedną z najciekawszych i najbardziej charyzmatycznych kreacji w całym serialu. Rok 2022 to także TVNowski „Behawiorysta”, gdzie partnerowała m.in. Robertowi Więckiewiczowi. Ostatnio widzowie mogli zobaczyć Annę Mrozowską w małej, acz znacznej, roli w filmie „Miało cię nie być”.

Anna Mrozowska zaszalała z fryzurą!

Teraz Anna Mrozowska mocno zaskoczyła swoich fanów. Aktorka, której cechą charakterystyczną do tej pory były długie włosy, zaprezentowała się w całkowicie odmienionym wydaniu! Nie dość, że na jej głowie zagościł jeszcze mocniejszy blond, to jeszcze same włosy są sporo krótsze! Zobaczcie sami.