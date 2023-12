Anna Popek ma przepiękną córkę! Oliwia Popek zachwyca swoją urodą!

Ile dzieci ma Anna Popek?

Anna Popek to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna i osobowość medialna. Zyskała popularność głównie dzięki swojej pracy w mediach, prowadząc różnorodne programy telewizyjne. Dzisiaj jest wręcz uważana za ikonę Telewizji Polskiej. Jest znana ze swojego wyrazistego stylu i charakterystycznego sposobu prowadzenia programów.

Anna Popek urodziła się 26 czerwca 1968 roku w Bytomiu. Swoją karierę jako prezenterka w TVP rozpoczęła w 1999 roku, prowadząc poranny program „Kawa czy herbata?”. W 2002 opuściła TVP, aby pracować jako doradca Ministra Finansów Grzegorza Kołodki. Później powróciła do telewizji publicznej, gdzie prowadziła autorskie programy. Była także współprowadzącą programu śniadaniowego „Pytanie na śniadanie” na antenie TVP2 od 2004 do 2016, a następnie powróciła do programu w 2023.