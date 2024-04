Bilguun Ariunbaatar pokazał się z 7-letnią córką i ciężarną farmerką. Rodzina jak z obrazka? Redakcja Telemagazyn

Ostatnio Bilguun Ariunbaatar znów jest na ustach wszystkich. Wszystko za sprawą radosnych wieści o ciąży, jakie niedawno przekazał on i jego partnerka Kamila Rolak z 2. edycji „Farmy”. Nie będzie to jednak pierwsze dziecko byłego gwiazdora TVN. Jest on już ojcem 7-letniej Antosi, którą ma z poprzedniego związku. Ostatnio Bilguun Ariunbaatar został przyłapany wraz ze swoją ciężarną partnerką i córką na rodzinnym spacerze. Nie da się ukryć, że Antosia sporo urosła!