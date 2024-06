Bogusław Linda świętuje 72. urodziny. Kobiety za nim szalały! Z kim romansował?

Córka gwiazdorskiej pary, Aleksandra Linda, próbowała swoich sił jako aktorka i modelka. Na początku 2020 roku wystąpiła w filmie „Psy 3. W imię zasad”. Od jakiegoś czasu 30-latka niemal w ogóle nie bywa na branżowych imprezach, zniknęła z show-biznesu.

Jakiś czas temu nasz przyjaciel zachorował i poszedł do wydawnictwa z wymyśloną historią o mnie i o mężu. Ta historia dotyczyła domniemanej zdrady. Wiedzieliśmy, że jest chory, że jest w trudnej sytuacji, usprawiedliwialiśmy jego zachowanie. Postanowiliśmy nic z tym nie robić. Jednak media co jakiś czas odgrzebują tę historię, a my za każdym razem przeżywamy ją od nowa. Jest to bardzo męczące i nieprzyjemne. Dlatego powiedziałam, że jeśli ukaże się jeszcze jeden artykuł na podstawie tego kłamstwa, to idę do adwokata — opowiadała żona Lindy w wywiadzie dla magazynu „Wysokie Obcasy Extra”.