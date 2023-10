„Chłopaki do wzięcia”. Smutne doniesienia o Bandziorku i Danusi. Ślubu nie będzie!

Bandziorek i Danusia to obecnie jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych par z programu „Chłopaki do wzięcia”. Od czasu, gdy zakochani się zaręczyli, widzowie z niecierpliwością czekali, aż ci staną na ślubnym kobiercu, a spekulacjom na temat ich zaślubin nie było końca. Niestety w najnowszym odcinku programu Danusia podzieliła się wiadomością, która nie spodoba się wielu fanom programu.

Smutne doniesienia o Bandziorku i Danusi z „Chłopaków do wzięcia”

Krzysztof, popularnie zwany Bandziorkiem od lat uchodzi za jedną z największych gwiazd programu „Chłopaki do wzięcia”. Mężczyzna (z przerwami) występuje w nim praktycznie od początku jego istnienia, czyli od 2012 roku. Po latach poszukiwań, Bandziorkowi w końcu udało się znaleźć miłość. Swego czasu postanowił on przeprowadzić się na Mazury, gdzie poznał Danusię, którą kilka miesięcy później z powodzeniem poprosił o rękę. Od pamiętnych zaręczyn Bandziorka minęły już ponad 2 lata, a fani programu z niecierpliwością czekali na to, kiedy stanie on z Danusią na ślubnym kobiercu. Zakochani jednak byli dość oszczędni w słowach w temacie swoich ślubnych planów, czym wywoływali u fanów coraz większą falę domysłów na temat ich zaślubin. Co więcej, w niedawnych odcinkach programu, sami podsycali te spekulacje, przez co rodziły się pytania, czy może para jest już po ślubie i postanowiła się pobrać z dala od telewizyjnych kamer.

Okazuje się, że w ostatnim odcinku „Chłopaków do wzięcia” Bandziorek i Danusia postanowili w końcu przerwać milczenie i opowiedzieli o swoich ślubnych planach. Okazuje się, że zakochani nie tylko nie są jeszcze po ślubie, ale póki co w ogóle nie planują się na razie pobierać!

Zapytani przez wspólną znajomą o to, czy są już małżeństwem, zaprzeczyli. Co więcej, gdy padło pytanie o to, czy mają w planach zalegalizowanie swojego związku, Danusia się otworzyła i przyznała, że póki co nie zamierzają się pobierać. Na razie jeszcze tak na dystans jesteśmy. Jeszcze się sprawdzamy, docieramy, a później zadecydujemy - wyznała Danusia w 353 odcinku „Chłopaków do wzięcia”.

Słowa Danusi mogą być dla fanów programu sporym ciosem. Zwłaszcza po tym, gdy niedługo po zaręczynach wraz z Bandziorkiem zapowiadali, że planują się pobrać w przeciągu najbliższych dwóch lat. Czyżby ich związek przeżywał jakiś kryzys? Ciężko w to uwierzyć, patrząc na to, jak para ostatnio beztrosko spędzała czas na wakacjach nad jeziorem. Tym większym zaskoczeniem dla widzów jest deklaracja Danusi i Bandziorka, którzy póki co nie myślą o swoim ślubie.

