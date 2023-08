„Chłopaki do wzięcia”. Tak dziś wygląda Bogdan „Grabarz”! Jak przez lata zmieniła się jedna z największych gwiazd programu? Karol Gawryś

Fanom „Chłopaków do wzięcia” z pewnością nie trzeba przedstawiać osoby Bogdana, popularnie zwanego „Grabarzem”. Przez lata był on jedną z największych gwiazd programu, jednak po pewnym czasie słuch o nim zaginął. Co dziś u niego słychać? Sprawdźcie, jak dziś wygląda jeden z najsłynniejszych uczestników „Chłopaków do wzięcia”.