„Chłopaki do wzięcia”. Zuzia już nie rozpacza po rozstaniu z Tancerzem! Jej życie towarzyskie rozkwita!

Rozstanie Tancerza i Zuzi z „Chłopaków do wzięcia”

Jednym z głównych bohaterów ostatnich sezonów „Chłopaków do wzięcia” jest Robert, który przez zamiłowanie do nagrywania swoich tanecznych popisów został nazwany Tancerzem. Mężczyzna przez bardzo długi czas poszukiwał tej jedynej. Szczęście jednak w końcu się do niego uśmiechnęło i widzowie swego czasu mieli okazję zobaczyć jego ślub z poznaną w trakcie trwaniu programu Zuzią. Niestety ich małżeństwo nie było usłane różami.

Aby podreperować budżet i spełnić marzenia o budowie nowego domu, Zuzia postanowiła udać się do pracy w Niemczech, gdzie spędza większość dni w roku. Robert niestety bardzo źle znosił rozłąkę z żoną i ewidentnie nie podobało mu się życie w związku na odległość. Wraz z kolejnymi odcinkami programu rozpacz Roberta z powodu braku Zuzi ciągle narastała. Przez to wśród widzów zaczęły się pojawiać coraz większe wątpliwości, czy ich małżeństwo to przetrwa.