„Chłopaki do wzięcia”. Kryzys w małżeństwie Jarusia? Gosia już nie może dłużej znieść jego zachowania

On mało rozmawia ze mną. Ja nie mogę tak siedzieć, bo ja nie wytrzymam jak on nie będzie rozmawiał ze mną. On tak mało rozmawia. On musi dużo rozmawiać. Pijemy razem kawę. Mówię do Jarka coś, zrób to, albo jak wołam Jarka jak pojechałam na zakupy, to mówię „Jarek choć pomożesz a nie siedzisz na telefonie”. [...] Ja powiem tak. Jak wzięliśmy ślub to było fajnie, przytulił, pocałował, kupił kolczyki, pierścionek, rozmawialiśmy. A teraz? No mało rozmawia. [...] Jak przychodzą koleżanki, to też powinien rozmawiać z koleżankami a nie siedzieć na telefonie - wyznała ze smutkiem Gosia.