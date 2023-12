„Chłopaki do wzięcia”. Oto wszystkie kobiety Jarusia! Wbrew pozorom cieszył się sporym powodzeniem u płci przeciwnej!

Oto wszystkie kobiety Jarusia z „Chłopaków do wzięcia”!

Choć zakochani już ponad 2 lata po ślubie, to wciąż pielęgnują swoje uczucie. Jakiś czas temu widzowie „Chłopaków do wzięcia” mogli zobaczyć, jak Jaruś i Gosia świętowali swoją 1. rocznicę ślubu. Zakochani uczcili tę okazję obiadem w ich ulubionej pizzerii. Z kolei w jednym z ostatnich odcinków programu można było zobaczyć, jak Jaruś towarzyszy Gosi w spełnieniu jednego z jej największych marzeń, czyli skoku ze spadochronem!

Jarosław Mergner , lepiej znany jako Jaruś od lat jest jedną z największych gwiazd programu „Chłopaki do wzięcia” . Mężczyzna występuje w hicie Polsat Play praktycznie od samego początku. Jarek długimi latami bezskutecznie poszukiwał miłości, aż w końcu poznał Gosię, której spodobał się z wzajemnością. Para z miejsca zapałała do siebie ogromnym uczuciem i w niedługim czasie postanowiła się pobrać. Od tamtego momentu zakochani żyją razem w mieszkaniu Gosi , gdzie cieszą się urokami swojego małżeństwa.

Choć dla niektórych może to być sporym zaskoczeniem, to nim Jarek poznał Gosię, miał już okazję nawiązać kilka bliższych relacji z kobietami. Fani „Chłopaków do wzięcia” z pewnością mają w pamięci dawne odcinki programu, kiedy to Jarek spotykał się z niejaką Anetką. Była ona jego pierwszą „programową” dziewczyną. Ich relacja trwała przez kilkadziesiąt odcinków, a w jej trakcie Jarek i Aneta nie szczędzili sobie czułych gestów i ochoczo wybierali się na romantyczne spacery na łonie natury.