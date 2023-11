„Chłopaki do wzięcia”. Pamiętacie Eksperymentalskich? Po wysypisku śmieci na podwórku nie ma już śladu! Karol Gawryś

Swego czasu w „Chłopakach do wzięcia” widzowie mogli oglądać Łukasza i Ulę, znanych jako Państwo Eksperymentalscy. Para, która zasłynęła z zamiłowania do zbierania czego się tylko da, powróciła właśnie do programu. Okazuje się, że w ich życiu naprawdę sporo się zmieniło! Jak dziś wyglądają i co u nich słychać?