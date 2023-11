„Chłopaki do wzięcia”. Agnieszka została mamą! Była narzeczona Pączusia pokazała swoją córeczkę!

Agnieszka, czyli jedna z najpopularniejszych uczestniczek „Chłopaków do wzięcia”, od lat pojawia się w programie w nadziei na znalezienie miłości. Choć jej związek z „Pączusiem” się rozpadł, to Agnieszce udało się ułożyć życie na nowo. Jakiś czas temu została mamą, a teraz postanowiła pochwalić się swoją córeczką w telewizji!

Agnieszka z „Chłopaków do wzięcia” pokazała córeczkę

Osoba Agnieszki z pewnością nie jest obca widzom programu „Chłopaki do wzięcia”. Dziewczyna od lat pojawia się tam w nadziei, że uda jej się znaleźć miłość. Swego czasu telewidzowie żyli jej związkiem z Grzegorzem, którego wszyscy nazywali „Pączusiem”. Doszło nawet do zaręczyn pary, jednak ostatecznie ich relacja nie przetrwała. Jakiś czas temu fani programu mieli okazję oglądać, jak Agnieszka nawiązała znajomość ze Stefanem. I choć początkowo ich relacja wyglądała obiecująco, to ostatecznie skończyło się na przyjaźni między uczestnikami oraz siostrą Stefana, Kariną. Jakiś czas temu w życiu Agnieszki doszło do ogromnych zmian. Była narzeczona „Pączusia” została mamą małej Poli, o czym można było się przekonać podczas jednej z dawnych wizyt Agnieszki u Kariny i Stefana.

Do tej pory Agnieszka starała się raczej strzec swojej prywatności i nie wspominała o swojej córeczce w sieci oraz w programie. Wygląda jednak na to, że teraz postanowiła to zmienić. W zapowiedzi kolejnych odcinków „Chłopaków do wzięcia” programu, widzowie mieli okazję zobaczyć, że Agnieszka postanowiła pojawić się w programie razem z małą Polą!

W zajawce kolejnych odcinków można było zobaczyć, jak Agnieszka rozmawia przez telefon z Kariną o potencjalnej wizycie u niej i jej brata, aby Stefan mógł się przekonać, co to znaczy mieć dziecko. Niewątpliwie była to aluzja do poprzedniego związku Stefana z Aldoną, który się rozpadł po tym, jak ta przez prawie rok udawała, że jest w ciąży.

