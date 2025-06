Dorota Kamińska zachwyca od lat! Miliony mężczyzn do niej wzdychały!

Co ciekawe, Dorota Kamińska nie planowała zostać aktorką. Po maturze zdawała egzaminy na Politechnikę Warszawską i marzyła jej się kariera inżynierska, jednak tak mocno wsiąkła w teatralne środowisko swojego brata, że musiała iść jego drogą; szybko dostała się na Wydział Aktorski warszawskiej PWST i już na pierwszym roku studiów zaliczyła brawurowy kinowy debiut w „Barwach ochronnych" Krzysztofa Zanussiego. To otworzyło jej drzwi do wielkiej kariery!