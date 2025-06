Mocne słowa Majki Jeżowskiej: „Ja w taką Polskę wierzę”! Co szykuje na festiwal w Opolu? Jak wspomina pracę z Malikiem Montaną?

To było niesamowite, bo ja sobie w ogóle nie wyobrażałam i nie wiedziałam, jak pracują hiphopowcy. A przynajmniej jak pracuje Malik Montana. Zaproponowałam mu współpracę i mówię „ja ci wysyłam podkład, a ty mi przyślesz to, co wymyślisz, swoją część”, a on mówi „nie, Maja! Przyjedź do mnie, bo to ja to będę przy tobie wymyślał”, no i pojechałam! (...) Oczywiście pilnowałam go i mówiłam, że np. takiego słowa nie możemy użyć (śmiech) - wyznała Majka Jeżowska.