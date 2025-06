Garou przyjedzie do Polski! Będzie gościem specjalnym 62. KFPP w Opolu! Redakcja Telemagazyn

Garou to postać, której przedstawiać nie trzeba. Kanadyjski wokalista cieszy się w naszym kraju wielkim uznaniem, a jego fani już mogą skakać z radości, bowiem Garou przyjedzie do Polski! Będziemy mogli go zobaczyć jako gościa specjalnego na nadchodzącym Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu! Poznajcie szczegóły.