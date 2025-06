Julia Wróblewska dorastała na oczach całej Polski. Teraz ma 26 lat i jest przepiękną kobietą!

Rok 2011 okazał się przełomowy. Najpierw Julia Wróblewska pojawiła się w filmie „Och, Karol 2”, a następnie miała szansę wcielić się w postać Tosi w kultowych już dzisiaj „Listach do M.”, co przyniosło dziewczynce olbrzymią rozpoznawalność. Gdy połączymy to z występami w „M jak miłość”, raczej nie będzie przesady w stwierdzeniu, że wówczas Julia Wróblewska była najpopularniejszym dzieckiem występującym w telewizji.