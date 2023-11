„Chłopaki do wzięcia”. Badziorek dumnie eksponuje swój kaloryfer w samych kąpielówkach! Ma się czym pochwalić?

Bandziorek dumnie eksponuje swój kaloryfer

Krzysztof , popularnie zwany Bandziorkiem od lat uchodzi za jedną z największych gwiazd programu „Chłopaki do wzięcia” . Mężczyzna (z przerwami) występuje w nim praktycznie od początku jego istnienia, czyli od 2012 roku. Po latach poszukiwań, Bandziorkowi w końcu udało się znaleźć miłość. Swego czasu postanowił on przeprowadzić się na Mazury, gdzie poznał Danusię , którą kilka miesięcy później z powodzeniem poprosił o rękę .

Krzysztof, popularnie zwany Bandziorkiem od lat jest jedną z największych gwiazd „Chłopaków do wzięcia”. Mężczyźnie po latach poszukiwań w końcu udało się znaleźć długo wyczekiwaną miłość u boku…

Od pamiętnych zaręczyn Bandziorka minęły już ponad 2 lata. Mimo to, para wciąż odwleka swój ślub. Nie przeszkadza im to jednak w cieszeniu się urokami wspólnego życia. W najnowszych odcinkach „Chłopaków do wzięcia” widzowie mieli okazję zobaczyć, jak para beztrosko spędza czas na urlopie nad jeziorem.

W jednym z ostatnich epizodów, Krzysztof i Danusia postanowili spróbować swoich sił windsurfingu. W trakcie kręcenia tych scen na plaży przez kamery programu, Bandziorek zdawał się kompletnie nie być skrępowany ich obecnością i pokazał się w samych kąpielówkach, pokazując tym samym swoją sylwetkę w pełnej okazałości. Choć Krzysztof jest dość wątłej postury, to można dostrzec u niego wyraźnie zarysowane mięśnie brzucha!