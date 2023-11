„Rolnik szuka żony 10”. Waldek jednak znalazł miłość! Rolnik już chwali się nową ukochaną!

Waldemar z „Rolnik szuka żony 10” znalazł miłość!

Za nami 8. odcinek programu „Rolnik szuka żony 10”. Czy to był najbardziej cringowy epizod w historii? Jest taka szansa! Sprawdźcie, co wydarzyło się w 8. odcinku „Rolnik szuka żony 10”!

Wygląda na to, że Waldiemu jednak się poszczęściło i znalazł miłość! Rolnik nie zważając na to, że emisja randkowego show z jego udziałem nadal trwa, postanowił pochwalić się w mediach społecznościowych nową ukochaną! Rolnik wcześniej zapowiadał na swoim Instagramie, że gdy liczba obserwujących jego profil przekroczy 5000 osób, to wstawi próbkę swojego szczęścia. Nie trzeba było długo czekać na to, aby gwiazdor 10 edycji „Rolnik szuka żony” osiągnął ten pułap i w niedzielne popołudnie na jego InstaStory pojawiło się zdjęcie, na którym możemy jak Waldi spędza czas z wyjątkową dla niego osobą.