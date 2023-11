„Rolnik szuka żony 10”. Agnieszka w mocno drapieżnym wydaniu! Tak rolniczka prezentuje swoje wdzięki poza programem! Redakcja Telemagazyn

Agnieszka to jedna z dwójki rolniczek, które szukają miłości w obecnej edycji „Rolnik szuka żony”. Właścicielka imponującego ośrodka jeździeckiego zdążyła przyzwyczaić telewidzów do tego, że na co dzień preferuje raczej praktyczny i luźny styl ubierania się. Okazuje się, że czasem stawia jednak na bardzo odważne kreacje, w których nie sposób oderwać od niej wzroku!