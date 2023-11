„Chłopaki do wzięcia”. Marysia nakryła Henia z 80-latką! Co dalej z ich związkiem?

W jednym z ostatnich odcinków „Chłopaków do wzięcia” Marysia postanowiła przerwać milczenie i opowiedziała o wydarzeniach, jakie miały miejsce ostatnio w jej związku z Heniem. Okazuje się, że jej ukochany znów został przyłapany przez nią na kontakcie z innymi kobietami! Jedna z nich miała już 80 lat i z relacji Marysi wynika, że mocno flirtowała z Heniem.

Marysia nakryła Henia z 80-latką!

Jednym z najpopularniejszych bohaterów ostatnich edycji programu „Chłopaki do wzięcia” jest Henio. Rolnik w wieku emerytalnym latami poszukiwał wybranki, która zgodziłaby się wprowadzić na jego gospodarstwo i wieść z nim spokojne życie na wsi. Gdy wydawało się, że nikogo nie uda mu się znaleźć, w jego życiu pojawiła się Marysia. Od momentu, gdy kobieta zaczęła się pojawiać u boku Henia w programie, spora część telewidzów zaczęła zarzucać rolnikowi, że wykorzystuje on kobietę do pracy na swoim gospodarstwie. Mimo to, Marysi odpowiada pracowity styl życia na wsi i jest ona zadowolona ze swojego związku z Heniem. Para jest już nawet po swego rodzaju zaręczynach i pomimo początkowo sceptycznego podejścia ze strony telewidzów, dziś zakochani cieszą się ich ogromną sympatią.

Już od ponad 2 lat widzowie mają okazję śledzić miłosne perypetie Henia i Marysi. W tym czasie związek ulubieńców telewidzów nie raz był wystawiany na próbę przez kobiety, które usilnie wypisują do rolnika. Tak było chociażby niecały rok temu, kiedy to w jednym z odcinków pokazano, jak Marysia nakryła swojego ukochanego na tym, że przeglądał na telefonie zdjęcia półnagich kobiet i ochoczo je komentował w mediach społecznościowych. Jak się później okazało, miały to być jedne z jego wcześniej poznanych znajomych, z którymi utrzymuje jedynie czysto koleżeńskie relacje.

Choć od tamtych wydarzeń minął już prawie rok, to okazuje się, że niektóre kobiety nadal pragną bliżej poznać Henia, nie zważając na to, że ten jest z Marysią. W ostatnim, 359 odcinku programu ukochana rolnika zdradziła przed kamerami programu, że znów nakryła Henia na tym, jak pewna 80-latka próbowała go kokietować.

80 lat ma i mówi mówi tak do niego: „Ja to jestem laska. Taka nieduża jestem, ale jaka zgrabniutka”. Takie głupoty, jakie te kobity są głupie to naprawdę... - powiedziała Marysia, która tradycyjnie podchodzi z dystansem do ekscesów z podrywaczkami Henia. A co na to Henio? W typowym dla siebie stylu wyznał, że kokietujące go kobiety są jedynie jego znajomymi. Marysia zdaje się nie mieć z tym problemu i za każdym razem obraca tego typu sytuacje w żart. Myślicie, że mimo to, Henio powinien jednak ograniczyć tego typu znajomości?

