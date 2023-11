Tylko jedna para z „Rolnik szuka żony 10” przetrwała!? Widzowie już wiedzą!

Tylko jedna para z „Rolnik szuka żony 10” przetrwała!?

Jubileuszowa, 10. edycja programu „Rolnik szuka żony” wielkimi krokami zbliża się do końca. Za nami 10. odcinek programu , w którym doszło do rewizyt rolników u wybranych przez nich kandydatów. Waldek odwiedził rodzinny dom Ewy, Artur pojawił się u Sary, Anna u Kuby a Darek u Nicoli. Natomiast Agnieszka przez to, że odprawiła wszystkich swoich kandydatów, nie pojechała do nikogo.

Odcinek z rewizytami rozbudził w widzach sporo emocji i tylko podsycił spekulacje na temat tego, którym parom uda się przetrwać po programie. Okazuje się, że spora część z nich doszła do zaskakujących wniosków. W sieci pojawia się coraz więcej głosów sugerujących, że to właśnie Anna i Jakub mogą nie tylko zakończyć program jako para, ale także być jedynymi, którym się to uda. Może być to o tyle zaskakujące, gdyż jeszcze do niedawna mało kto spodziewałby się, że rolniczka wybierze jakiegokolwiek kandydata.