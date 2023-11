„Rolnik szuka żony 10”. Waldek przeszedł ogromną metamorfozę! Niesamowite, jak wyglądał jako 18-latek!

Tak kiedyś wyglądał Waldek z „Rolnik szuka żony 10”

Mimo to, popularny Waldi zyskał także całkiem pokaźne grono sympatyków. Najlepiej widać to po instagramowym koncie rolnika, na którym każdego dnia przybywa tysiące nowych obserwujących. Waldek zdaje się być z tego faktu niezwykle zadowolony i chętnie dzieli się tam z internautami przeróżnymi informacjami na swój temat.

Widzowie jubileuszowej, 10. edycji programu „Rolnik szuka żony” nie mają prawa narzekać na nudę. Spora w tym zasługa Waldemara, który wywołuje masę skrajnych emocji wśród telewidzów. 41-letni rolnik zasłynął m.in. aferą, po wybuchu której wyszło na jaw, że ten w trakcie swojego udziału w „Rolniku” utrzymywał relację z pewną tajemniczą kobietą i nie powiedział całej prawdy na ten temat swoim kandydatkom. Od tej pory Waldek stał się jednym z antybohaterów programu, a liczba krytykujących go fanów programu rośnie z odcinka na odcinek.

W jednej z ostatnich relacji na Instagramie, Waldek odpowiadając na prośbę jednego z internautów, postanowił pochwalić się zdjęciem ze swojej młodości, a konkretniej sprzed 23 lat. Możemy na nim zobaczyć wówczas zaledwie 18-letniego rolnika podczas wakacyjnego wypadu nad Morskie Oko. Patrząc na udostępniony przez Waldka kadr, z trudem można go rozpoznać! Również sam Waldi wydaje się świetnie zdawać sprawę z tego, że mocno się zmienił przez lata, zwracając w podpisie fotografii uwagę na to, że wówczas miał on znacznie więcej włosów na głowie.